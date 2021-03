Fußball-Nationalspieler aus Emmerich : Robin Gosens freut sich auf „besonderen Moment“ bei Real Madrid

Robin Gosens (links) bereitete beim Sieg gegen Calcio Spezia den zweiten Treffer seines Teams vor. Foto: AP/Stefano Nicoli/LaPresse

Emmerich Der 26-Jährige schafft mit Atalanta Bergamo in der Serie A einen 3:1-Sieg bei Calcio Spezia. Am Dienstag steht in der Champions League nun das Achtelfinal-Rückspiel bei Real Madrid an.

Im Liga-Alltag der italienischen Serie A hat der Eltener Fußball-Profi Robin Gosens mit Atalanta Bergamo den erwarteten Sieg gegen Calcio Spezia gefeiert. Mit 3:1 (0:0) setzte sich Atalanta durch und bleibt damit aussichtsreich im Rennen um einen Champions-League-Platz. „Der Gegner steckt im Abstiegskampf und hat uns wie erwartet das Leben sehr schwer gemacht“, sagte Gosens. „Wir hatten vor der Pause unsere Schwierigkeiten. Danach haben wir die Aufgabe souverän gelöst.“ In der zweiten Halbzeit forcierte Atalanta das Tempo. Mario Pasalic (53.) erzielte das 1:0. Das 2:0 durch Luis Muriel (55.) bereitete Robin Gosens artistisch per Kopf vor. Pasalic (72.) machte alles klar, ehe Spezia noch einmal verkürzte (81.).

Am morgigen Dienstag, 21 Uhr, bestreitet Robin Gosens mit seinem Team das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid. „Das wird schon ein besonderer Moment. Wir treffen auf eine der größten Mannschaften der Welt. Aber wir wollen ins Viertelfinale und werden uns auf keinen Fall verstecken“, sagte Gosens.