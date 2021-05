Fußball : Robin Gosens erreicht mit Atalanta erneut die Champions League

Robin Gosens will jetzt mit Atalanta am Mittwoch im Pokal-Finale gegen Juventus Turin erneut jubeln. Foto: dpa/Tano Pecoraro

Emmerich Der Nationalspieler aus Elten erzielt beim 4:3-Sieg von Atalanta Bergamo in Genua bereits seinen elften Saisontreffer in der italienischen Serie A.

Von Hans Sterbenk

Der Eltener Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat sich in der italienischen Serie A mit seinem Klub Atalanta Bergamo zum dritten Mal in Folge für die Champions League qualifiziert. Den entscheidenden Schritt in Richtung Königsklasse machte das Team am Samstag bei seinem 4:3 (3:0)-Erfolg beim CFC Genua. Durch den Sieg hat Atalanta einen der vier Champions-League-Plätze sicher. Selbst bei einer Niederlage gegen den AC Mailand am letzten Spieltag wäre Atalanta dabei. Rekordmeister Juventus Turin könnte dann nach Punkten zwar noch mit Bergamo gleichziehen, doch die Mannschaft von Gosens hätte aufgrund des besseren direkten Vergleichs, der in der Serie A bei Punktgleichheit entscheidend ist, die Nase vorn.

Auch das 4:3 in Genua war für Liebhaber des Offensivfußballs ein Spektakel. In Halbzeit eins schnürte Atalanta den Gegner förmlich in dessen Hälfte ein. Und die Dominanz machte sich auch zahlenmäßig bemerkbar. Duvan Zapata (8. Minute), Ruslan Malinovsky (26.) und Robin Gosens (44.) mit seinem elften Saisontor sorgten für eine scheinbar beruhigende 3:0-Führung zur Pause. Aber Genua kam in Durchgang zwei besser ins Spiel und verkürzte durch Eldor Shomurodov (47.). Atalanta konterte und stellte durch Mario Pasalic (50.) den alten Abstand wieder her. Nach einem Handspiel von Robin Gosens (67.) traf Goran Pandev vom Elfmeterpunkt zum 2:4. Noch spannender wurde es, als Shomurodov (84.) auf 3:4 verkürzte. Doch die Atalanta-Defensive überstand die Schlussoffensive des Gastgebers und verteidigte den zweiten Tabellenplatz.