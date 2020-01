Fußball : FC Chelsea und RB Leipzig buhlen um Robin Gosens

Elten Der Eltener gewinnt in der italienischen Serie A mit Atalanta Bergamo mit 7:0 gegen den FC Turin. Wie lange er noch für den Erstligisten aufläuft, ist unklar.

Robin Gosens schreibt weiter an seiner Erfolgsstory. Der Fußball-Profi in Diensten des italienischen Clubs Atalanta Bergamo lieferte mit seinem Team in der Serie A einmal mehr einen überzeugenden Auftritt ab. Mit 7:0 beim FC Turin feierte die offensivstärkste Mannschaft Italiens einen weiteren Auswärtstriumph und unterstrich damit eindrucksvoll ihre Ambitionen auf einen Platz in der Champions League.