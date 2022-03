Fußball-Nationalspieler aus Emmerich : Robin Gosens feiert Debüt im Inter-Trikot

Robin Gosens wurde in der 88. Minute gegen den Rivalen aus der Stadt eingewechselt. Foto: imago images/Insidefoto/Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images.de

Emmerich Der Neuzugang aus Bergamo hat im Hinspiel des Pokal-Halbfinales gegen den AC Mailand seinen ersten Einsatz für Inter Mailand. Es ist zugleich das Ende einer langen Leidenszeit.

Das Debüt von Robin Gosens im Trikot von Inter Mailand dauerte zwar nur sechs Minuten. Doch der deutsche Fußball-Nationalspieler aus Emmerich-Elten war auch Stunden nach der Pokalpartie gegen den Stadtrivalen AC Mailand immer noch aus dem Häuschen. „Es war unbeschreiblich“, sagte Gosens und schwärmte von seinem Kurzeinsatz im Hinspiel des italienischen Pokal-Halbfinales, das mit 0:0 endete. In der 88. Minute beorderte Trainer Simone Inzaghi den 27-Jährigen aufs Feld, der das Remis mit seinem neuen Team gegen den besser agierenden AC Mailand wacker verteidigte. Das Rückspiel des Halbfinales wird am 20. April ausgetragen. „Der Begegnung sehe ich guten Mutes entgegen“, sagte Gosens, der in der Winterpause von Atalanta Bergamo zum amtierenden Meister Italiens gewechselt war.

Mit dem Kurzeinsatz ging für den Nationalspieler zugleich eine lange Leidenszeit zu Ende. Im September hatte Gosens sich in der Champions-League-Partie von Atalanta gegen Young Boys Bern eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen. Eine Blessur, die ihn fünf Monate an der Ausübung seines Sports hinderte. „Es ist eine unfassbar große Befriedigung, dass sich die vielen Stunden im Gym ausgezahlt haben. Das freut mich gigantisch“, sagte Gosens.

Nun erhofft er sich natürlich weitere Einsatzzeiten. „Mein Anspruch ist es, Stammkraft bei Inter zu werden“, so der offensivstarke Linksverteidiger. „Ich muss allerdings auch hundertprozentig fit sein und genug Benzin in den Beinen haben. Das geht nur über Spiele und Rhythmus.“

Die Möglichkeiten, weitere Praxis auf dem Rasen zu erhalten, gibt es nach der überstandenen Verletzungspause erst einmal genug. Titelverteidiger Inter Mailand, der in der Meisterschaft aktuell noch eine Partie nachzuholen hat und in der Tabelle zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter SSC Neapel aufweist, tritt in der Serie A schon am Freitag gegen Schlusslicht Salernitana an. Und am Dienstag geht es auf die britische Insel – zum Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool. Hier muss Inter versuchen, einen 0:2-Rückstand umzubiegen. Und vor allem endlich wieder treffen. Die Mannschaft von Robin Gosens hat wettbewerbsübergreifend seit 400 Minuten keinen Treffer erzielt.