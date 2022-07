Fußball : Fortuna Elten bekommt Geld von Inter Mailand

Emmerich Der Dorfverein profitiert davon, dass Fußball-Nationalspieler Robin Gosens einst als kleiner Junge im Fortuna-Trikot am Ball war. Im August werden die ersten 7000 Euro erwartet.

Der FC Fortuna Elten freut sich auf eine satte Finanzspritze. Der Club profitiert von dem Wechsel von Robin Gosens, der als Junge bei seinem Heimatverein kickte, zu Inter Mailand. Der Fußballnationalspieler machte vor einem knappen halben Jahr von sich reden, als er innerhalb der italienischen Serie A von Atalanta Bergamo zum Mailänder Starensemble wechselte. Zwar wurde der Eltener erst von Inter ausgeliehen, doch am 1. Juli ging der Wechsel offiziell über die Bühne, so dass auch die Ablösesumme fällig wird. Inter Mailand muss für den 28-Jährigen, der mit der deutschen Nationalmannschaft Ende des Jahres unbedingt an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen will, etwa 25 Millionen Euro an Bergamo zahlen.