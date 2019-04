Fußball : Lindemann und Thüß hören auf

Emmerich Fußball: Trainer und sportlicher Leiter werden ihre Tätigkeiten beim VfB Rheingold Emmerich nach einer zuletzt rasanten Talfahrt in der Kreisliga B im Sommer beenden

Vor einigen Wochen war die Welt beim VfB Rheingold noch in Ordnung. Die Emmericher lagen aussichtsreich im Aufstiegsrennen der Kreisliga B und Trainer Dennis Lindemann verlängerte Mitte Januar seinen Vertrag für eine dritte Spielzeit am Eugen-Reintjes-Stadion. Doch dann legten die ambitionierten Rheingolder eine rasante Talfahrt hin. In den sechs Meisterschaftsspielen in diesem Jahr konnten die Schwarz-Weißen lediglich zwei Zähler holen, so dass die in dieser Saison erneut angepeilte Rückkehr in die Kreisliga A inzwischen überhaupt kein Thema mehr beim Traditionsverein ist.