Halderner triumphiert mit DHB-Team : Aron Seesing schreibt Handball-Geschichte

Rees Der Halderner gewinnt mit dem Nationalteam bei der U-19-Europameisterschaft den Titel. Die Mannschaft siegt im Finale gegen Kroatien mit 34:20.

Der Halderner Aron Seesing hat mit dem deutschen U-19-Nationalteam bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien Geschichte geschrieben. Erstmals wurde in dieser Altersklasse eine EM ausgetragen. Und die DHB-Auswahl ist der erste Titelträger, nachdem ihr im Finale ein Erfolg gelang, der in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger setzte sich in Varazdin gegen Gastgeber Kroatien mit 34:20 (19:14) durch. Damit gelang dem Team die Revanche für die Niederlage, die es zwei Jahre zuvor beim Youth Olympic Festival in Kuba (Aserbaidschan) im Finale gegen Kroatien kassiert hatte.

Der 18-jährige Aron Seesing steuerte im überraschend einseitigen Endspiel nicht nur einen Treffer bei. Der Kreisläufer hatte auch mit starker Arbeit in der Abwehr großen Anteil am Erfolg der DHB-Auswahl, die Kroatien schon in der Vorrunde mit 26:23 bezwungen hatte. Der Titelgewinn der DHB-Auswahl ist umso höher zu bewerten, weil sie schon ohne fünf Stammspieler ins Turnier gehen musste, in dem sich dann noch zwei weitere Akteure verletzten. Den Einzug ins Endspiel hatten Seesing und seine Teamkollegen durch einen 31:30-Erfolg im Halbfinale gegen Spanien geschafft. „Ich habe schon einige Turniere erlebt, aber was mit diesen Jungs passiert ist in den letzten zwei, drei Wochen – so eine Team-Entwicklung habe ich noch nie gesehen“, sagte Martin Heuberger, der von einer „phänomenalen Mannschaft“ sprach.