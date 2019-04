Reiten : Niederländischer Topreiter kommt

Elten Reitsport: Bei den „Euregio Reitertagen“ am 27./28. April in Elten wird auch Bart Bles aus Babberich ein Gastspiel geben.

Über 500 Starter haben sich für die diesjährigen „Euregio Reitertage“ am 27. und 28. April auf der Platzanlage des RV Elten an der Groenlandstraße angemeldet. Vor allem die Dressuren der Klassen A bis M sind gut ausgelastet. Allein in der M-Dressur am Sonntag werden 40 Starter erwartet. Auch das M-Springen am Sonntagnachmittag wird hoffentlich viele reitsportbegeisterte Zuschauer in das Kuchenzelt am schön gelegenen Springplatz locken.