Comeback in der Formel 1 Nico Hülkenberg: „Nicht mit Mick Schumacher geredet“

Der Emmericher Nico Hülkenberg ist zurück in der Formel 1. Und er freut sich auf eine berufliche Weltreise mit der Familie. Seine ein Jahr alte Tochter Noemi Sky und seine Frau Egle sollen den 35-Jährigen in der kommenden Saison so oft es geht an der Rennstrecke begleiten. „Reisen mit einem kleinen Kind ist ein Stück weit komplizierter. Aber natürlich will ich auch, dass meine Tochter das mal erlebt und sieht. Ich will sie vor Ort haben“, sagte Hülkenberg im Interview von RTL/ntv.