Motorsport : Nico Hülkenberg tritt im Retrolook an

Nico Hülkenberg präsentiert vor dem 1000. Grand Prix in der Millionen-Metropole seinen Retro-Helm. Foto: XPB / James Moy Photography Ltd.

Emmerich Motorsport: Im freien Training läuft es für den Emmericher: Er wird in Schanghai Fünfter.

Am Sonntag wird in Schanghai der 1000. Grand Prix in der Geschichte der Formel 1 gefahren. Die Piloten wurden vorab darum gebeten, sich für dieses Jubiläum ein besonderes Helmdesign auszudenken. Nico Hülkenberg hat den Retrolook gewählt. Der gelb-schwarze Kopfschutz des Emmericher Piloten erinnert äußerlich an die Anfänge der Formel 1 in den 50er-Jahren.