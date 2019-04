Motorsport : Nico Hülkenberg bleibt das Pech treu

In der 16. Runde war für Nico Hülkenberg der Grand Prix von China vorzeitig beendet. Foto: Mark Thompson

Emmerich Motorsport: Beim 1000. Grand Prix in der Geschichte der Formel 1 sieht der Emmericher in Schanghai wieder nicht die Zielflagge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Torsten Tenbörg

Der 1000. Grand Prix in der Geschichte der Formel 1 endete für Nico Hülkenberg erneut mit einer Enttäuschung. In der 16. Runde des Großen Preis von China steuerte er seinen Renault in die Boxengasse. Doch ein Reifenwechsel stand nicht an. Denn fünf Runden zuvor hatte er sich schon vier frische Gummiwalzen aufziehen lassen. So wurde er dann auch rückwärts in die Garage geschoben.

Hülkenberg hatte sein zweiter Ausfall im dritten Saisonrennen verständlicherweise ziemlich die Laune verhagelt. Nicht wie sonst üblich gab er schon während des laufenden Rennens Interviews. Erst als der Grand Prix wirklich beendet war, gesellte er sich zu seinen Kollegen in die Mixed Zone. Während die anderen Fahrer noch in ihren Rennoveralls der internationalen Presse Rede und Antwort standen, hatte der Emmericher längst die Renault-Teamkleidung der Marke Le Coq Sportif übergestreift. „Ohne jede Frage war das ein unglaublich frustrierendes Rennen für uns“, so der 31-Jährige.

Info Renault-Teamchef lobt Daniel Ricciardo Gemischte Gefühle gab’s nach dem Rennen bei Cyril Abiteboul. Mit der Punkteausbeute von Daniel Ricciardo war der Renault-Teamchef zufrieden. „Er ist ein intelligentes Rennen gefahren, um die Reifen für die Ein-Stopp-Strategie zu schonen“, lobte der Franzose. Abiteboul bestätigte dann auch, dass es sich bei Hülkenberg um Probleme mit der MGU-K gehandelt habe.

Hülkenberg ging als Achter in das Jubiläumsrennen. Beim Qualifying auf der Rennstrecke in der Millionen-Metropole Schanghai kamen beide Autos von Renault in das Q3. Der Emmericher zog dort gegen seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo den Kürzeren. Allerdings lag der Australier nur einen Wimpernschlag vorne. Die beiden Renault-Piloten trennten am Ende ganze vier Tausendstel Sekunden.

„Es war ganz eng am Ende“, sagte Hülkenberg direkt nach dem Qualifying am Mikrofon des Fernsehsenders Sky zum internen Renault-Duell mit Ricciardo, den er dann auch lobte. „Er ist definitiv besser in Form an diesem Wochenende. Und ich glaube, er fühlt sich jetzt auch mehr angekommen im Auto. Der Test nach dem Wochenende in Bahrain hat ihm, glaube ich, auch ein bisschen geholfen, hat ihn Up-to-Speed gebracht. Er fühlt sich jetzt besser im Auto und kommt mit dem Auto besser klar. Das war auch so zu erwarten, dass er irgendwann stärker wird und rankommt. Im Endeffekt waren es kleine Nuancen.“

Ricciardo sollte in der Tat im weiteren Verlauf des Wochenendes das bessere Ende für sich haben. Er beendete das Rennen vollkommen unspektakulär auf dem siebten Rang und holte so zum ersten Mal Punkte für seinen neuen Arbeitgeber. „Das Ergebnis ist gut, mehr war nicht drin. Darauf wollen wir nun aufbauen“, sagte Ricciardo im Anschluss.

Bei Hülkenberg hingegen lief es von Runde eins nicht richtig. Nachdem er beim Start eigentlich noch ganz gut weggekommen war, verlor er aber noch in Runde eins einen Platz an Sergio Perez (Racing Point). Die weichen Reifen bauten dann immens schnell ab und er musste als einer der ersten an die Box. Dann begann das Drama. „Ich spürte auf einmal einen Leistungsverlust. Wir haben unser Bestes gegeben, um es wieder hinzukriegen, weil es ein Software-Fehler zu sein schien. Es gelang uns aber nicht und wir mussten das Auto abstellen“, berichtete der Emmericher im Anschluss.