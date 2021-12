Fußball : Leidenszeit des Robin Gosens hat noch kein Ende

Emmerich Der Nationalspieler aus dem Emmericher Ortsteil Elten fällt bereits seit Ende September verletzt aus. Inzwischen bereitet sich der 27-Jährige in aller Ruhe auf sein Comeback vor und fiebert schon der Weltmeisterschaft in Katar entgegen.

Robin Gosens muss weiter passen. Der Fußball-Nationalspieler aus Elten, der in der italienischen Serie A für Atalanta Bergamo kickt, fällt mittlerweile seit Ende September aus. Damals zog er sich im Champions-League-Spiel gegen Young Boys Bern einen Sehnenabriss im linken Oberschenkel zu. Sein Comeback wollte Gosens eigentlich in der Partie gegen den FC Venedig am 30. November geben. Doch im Training gab es für den 27-Jährigen einen Rückschlag – die Verletzung brach wieder auf. Bis zu seiner Blessur hatte Gosens, der sich in Italien zum torgefährlichsten Außenverteidiger Europas entwickelt hat, in allen Pflichtspielen seines Clubs mitgewirkt.