Lokalsport: Müller will die "Grüne Hölle" bezwingen

Rees Motorsport: Zum dritten Mal nach 2014 und 2017 startet Rennfahrer Alex Müller aus Rees am kommenden Wochenende beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Mit dem Porsche 911 des Frikadelli-Teams peilt er die Top Acht an.

Mittendrin: Alex Müller aus Rees. Er geht für das Frikadelli Racing Team an den Start, das nicht zuletzt wegen des Fleisch- und Biersponsors Kultstatus bei den zahlreichen Fans an der Nordschleife genießt. Im Team des Bonner Unternehmers und Hobby-Rennfahrers Klaus Abbelen fährt Alex Müller einen Porsche 911 GT3 R, den er sich mit dem Duisburger Lance David Arnold sowie den beiden Porsche-Werksfahrern Matt Campbell aus Australien und Wolf Henzler aus dem schwäbischen Nürtingen teilt. Die Konkurrenz ist stark, nicht nur aus dem Lager der weiteren Porsche-Teams. Auch Aston Martin, Audi, BMW und Mercedes-AMG sind mit hochkarätig besetzten Teams, teilweise mit Profi-Rennfahrern aus der DTM und anderen namhaften Serien, mit dabei.

"Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind", sagt Alex Müller. "Wir haben in der Vorbereitung die ersten zwei Rennen der Langstreckenmeisterschaft sowie das Sechs-Stunden-Qualifikationsrennen bestritten. Dort konnten wir viele Dinge ausprobieren, so dass wir vielleicht auch mal das eine oder andere Problem hatten, aber dadurch sind wir jetzt für das 24-Stunden-Rennen in einer guten Position."

Wie so oft auf dem Nürburgring muss während den Trainingssitzungen am Donnerstag und Freitag und im Rennen, das am Samstag um 15.30 Uhr gestartet wird, mit wechselhaften Witterungsbedingungen gerechnet werden. "Vor allem in der Nacht soll es ganz schön kalt werden. Es sind ja schließlich die Eisheiligen", sagt Müller. "Da freut man sich, wenn man im Lkw schlafen kann."