Fußball-Profi aus Rees Mirko Boland Fußballgott

Mirko Boland ist ein Vorzeigeprofi. Der Fußballer, der einst im Alter von fünf Jahren seine bemerkenswerte Karriere beim SV Rees begonnen hat, ist drei Jahrzehnte später immer noch aktiv am Ball. Und dies mit beachtlichem Erfolg. Mit dem VfB Lübeck führt der Reeser die Tabelle der Regionalliga Nord an und strebt den Aufstieg in die Dritte Liga an. Ein relativ komfortables Sechs-Punkte-Polster hat sich der VfB auf den Zweitplatzierten Hamburger SV II nach etwas mehr als der Hälfte der Spielzeit erarbeitet.