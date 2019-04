Fußball : Millinger Einsatz mit einem Punkt belohnt

Der Spitzenreiter aus Stenern (blaue Trikots) wurde in Anholt seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Kreisliga A-Duell mit 4:2. Foto: Konrad Flintrop

Niederrhein Kreisliga A: Die Fortuna schafft ein 1:1 in Lankern. Westfalia Anholt verliert gegen den Spitzenreiter.

Auch wenn seine Mannschaft das Spiel bei den abstiegsgefährdeten Gastgebern von Grün-Weiß Lankern nicht gewinnen konnte, war Rolf Sent, Trainer von Fortuna Millingen, voll des Lobes nach dem 1:1 (0:0)-Remis. „Ich kann nur den Hut davor ziehen, was mein Team, das momentan personell aus dem letzten Loch pfeift, in den letzten englischen Wochen geleistet hat. Alle Spieler, die ich einsetze, stellen sich immer voll in den Dienst der Mannschaft. Wir absolvieren bislang eine super Saison“, ist Sent stolz auf sein Team.

Die Belohnung gibt es am kommenden Donnerstag, wenn die Fortuna als Tabellenzweiter den Spitzenreiter DJK TuS Stenern auf der heimischen Anlage an der Bruchstraße empfängt. Anstoß der Begegnung der beiden Aufstiegsaspiranten ist um 19.30 Uhr. Die Ausgangslage vor dem Topduell ist eindeutig. Die DJK ist der Konkurrenz mit 66 eingefahrenen Zählern weit enteilt. Die Fortuna aus Millingen weist 52 Punkte vor, hat aber mit dem 1. FC Bocholt II (50) und dem SV Spellen (48) zwei hartnäckige Konkurrenten im Aufstiegskampf zur Bezirksliga.

In Durchgang eins gab es nicht viele Strafraumszenen, doch nach der Pause sollte sich dies ändern. So war es Tom Gerstenberg mit einem Kopfball nach einer Ecke von Jan Schöttler der die zu diesem Zeitpunkt auch verdiente Millinger Führung erzielte (59.). Danach allerdings machten die Hausherren viel Druck und dominierten die Begegnung. Bis zur 79. Minute hielt die Millinger Abwehr stand, doch in der 79. Minute kam der Gastgeber durch einen Freistoß von Rouven Zeitz zum Ausgleich. Sent: „Im Endeffekt geht das Unentschieden in Ordnung“.

Die Westfalia aus Anholt bekam es mit der Nummer eins, DJK TuS Stenern, zu tun. Und die Platzherren zogen mit 2:4 (2:2) den Kürzeren. Insbesondere im ersten Durchgang lieferten die Anholter ein richtig starkes Spiel gegen den Klassenprimus ab. Die Gäste gingen nach einem Freistoß von Patrick Moschner in Führung (10.), doch die Westfalia egalisierte wenig später als nach einem Eckball Tobias Heßeling zum 1:1 einköpfte (13.). Nach einer halben Stunde jubelte der Tabellensechste erneut, als Matthias Teronde eine Flanke von Oliver Paus mit dem Kopf zum 2:1 verwandelte. Anschließend hatte Teronde eine weitere große Chance, traf den Ball aber nicht richtig und Philipp Bortels scheiterte mit einem Heber. „Wenn wir da das 3:1 machen, glaube ich, dass unsere Chance nicht schlecht gewesen wäre, das Spiel zu gewinnen“, ärgerte sich Westfalia-Trainer Thomas Driever über die verpassten Torgelegenheiten – wie anschließend auch über das 2:2 (40.), als seine Defensive nicht gut aussah. Wieder war es Moschner, der für den Gast traf.

„Im zweiten Durchgang wurde Stenern dann immer stärker, auch weil ich verletzungsbedingt wechseln musste, was unserem Spiel nicht gut tat. Letztendlich ist uns dann die Luft ausgegangen“, so Driever. So kam die DJK noch zu zwei Toren in der 63. und 80. Minute. Die Torschützen waren Kubilay Serbes und Carsten Willing.

. Einen verdienten Sieg feierte der SV Haldern. Die Mannschaft setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen den SV Brünen durch. Die Treffer für die Lindendörfler erzielten Matthias Bauhaus nach schöner Vorarbeit von Hendrik Heynen (64.) und Yannick Duesing der einen gut vorgetragenen Konter zum 2:0-Endstand verwertete (90.). „Es war ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft. Vor allem in der ersten Hälfte hatten wir drei, vier sehr gute Möglichkeiten, sodass wir schon viel früher hätten führen müssen“, sah Christian Böing, Trainer des SV Haldern eine insgesamt ansprechende Vorstellung seiner Elf.

In der 48. Minute schwächten sich die Gäste aus Brünen, als Ben Hutmacher nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Doch die Lindendörfler konnten zunächst kein Kapital daraus schlagen. „Nach dem Platzverweis haben wir es erstmal nicht gut gemacht, trotz Überzahl. Da war ich mit dem Auftreten nicht ganz so zufrieden“ hatte der Halderner Coach dann aber doch noch was zu bemängeln.

Eine Heimniederlage gab es für den SV Rees, der gegen den SV Spellen mit 0:1 (0:0) das Nachsehen hatte. Trotz der knappen Niederlage war Maik Nieuwenhuis, Trainer des SV Rees, zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft: „Ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen. Wir haben derzeit einige Personalprobleme und hatten erneut drei A-Jugendliche dabei, die sich sehr gut präsentiert haben.“