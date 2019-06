Karate : Megan Manoch verteidigt den Titel

Emmerich-Hüthum Karate-Abteilung Emmerich-Hüthum erfolgreich.

(RP) Die Karate-Abteilung des TuS 08 Emmerich-Hüthum nahm an der niederländischen Karatemeisterschaft des IBF teil. Ein Team von neu Karatekas im Alter von acht bis 64 Jahren war am Start. Charlotte Müller, Kategorie Mädchen sechs bis zehn Jahre, startete mit einer sehr gut gelaufenen Kata Heian Shodan. Nach Gleichstand mit zwei anderen Karatekas konnte sich Charlotte im Stechen durchsetzen und erreichte den zweiten Platz.

In der schwersten Kategorie des Turniers trat Jonathan Schwan mit seiner Kata Jion gegen den amtierende niederländischen Meister und den Vize-Europameister an. Trotz der starken Gegner zeigte der Emmericher eine gute Kata, verpasste allerdings einen Podestplatz. Als letzte Gruppe gingen die Teilnehmer der Kategorie Veteranen an den Start. Hierfür waren vom TuS 08 Diana Evers mit Kata Heian Yondan, Heinz Meisters mit Kata Jion und Thomas Terwey mit Kata Heian Sandan gemeldet. In diese Kategorie mit Graduierungen vom 6. KYU bis 4. DAN erzielte Diana Evers den zweiten Platz und Heinz Meisters den dritten Platz. Thomas Terwey konnte sich keinen Podestplatz sichern, aber dafür viel Erfahrung bei seinem ersten Kata-Wettbewerb sammeln.