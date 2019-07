Tennis : Meenens Team mit 8:1-Saisonfinale

Emmerichs Damen 40 spielten in der Verbandsliga eine überragende Saison. Im nächsten Jahr schlagen sie eine Klasse höher gegen die Filzkugel. Foto: Verein

Emmerich Tennis: Nur Rotweiss-Akteurin Christina Welmans musste sich geschlagen geben.

(ove) Die Damen 40 des TC RW Emmerich legten ein starkes Abschiedsspiel in der zweiten Verbandsliga hin. Das Team um Mannschaftsführerin Katja Meenen siegte gegen den Tennisverein aus Wuppertal-Elberfeld mit 8:1. „Wir freuen uns über ein tolles Ende der Saison. Obwohl der Aufstieg schon perfekt war, haben wir wirklich nochmal alles gegeben und den Zuschauern etwas geboten“, sagt Meenen. Die niederländische Spitzenspielerin Isabelle Heusinkveld gewann an erster Stelle mit 6:2, 6:1, Ilka Böhning hinter ihr gewohnt souverän mit 6:1, 7:5. Kapitänin Katja Meenen hatte mit 6:1, 4:6, 10:7 das bessere Ende für sich. Einzig Christina Welmans zeigte an diesem Spieltag Schwächen und unterlag mit 6:7, 7:5. Anja Bongers (6:1, 0:6, 10:8) und Elisabeth Schneider (6:1, 6:3) gestalteten ihre Partien im Gegensatz dazu souverän.