Schwimmen : Marius Lodewick fährt zwei Titel für den Reeser SC ein

Rees Schwimmen: Auch Emily Pintzke schlägt als Erste an.

Nach einer langen verletzungsbedingten Pause zeigt sich, dass Finn Schlaghecken (Jg. 2009) als jüngster Reeser Teilnehmer mit seinen Zeiten über 200 m Lagen, 100 m Rücken sowie 100 m Freistil an alte Leistungen anknüpfen kann. „Derzeit ist Finn der einzige männliche Schwimmer beim RSC, der die Pflichtzeiten bei den Jüngsten des Clubs unterbieten kann“, konstatierte Trainer Marco Dahmen am Rande des Wettkampfs.

Marius Lodewick (Jg. 2006) war auf seiner Paradestrecken, den 100 m Brust in 1:24,38 Min. sowie den 200 m Rücken (2:56,69), nicht zu schlagen. Druckvoll setzte er sich in spannenden Wettkämpfen gegen seine Mitstreiter durch. Neben seinen Titeln des Bezirksjahrgangsmeisters darf er sich noch über drei Vizejahrgangsmeistertitel (100 m Rücken, 200 m Brust, 200 m Lagen) sowie den dritten Platz über 100 m Freistil. Damit war er erneut erfolgreichster Schwimmer des RSC.

Für Jessica Szoltysek, Emily Pintzke, Maja Lodewick, Nele Terhorst, Phil-Jonas Westerhoff und Marie Romeik waren ebenfalls beide Tage gesetzt. Laura Kim Bläker, Melissa Gurny, Valeria Hartjes, Laurent Schönau und Antonia Pintzke hingegen starteten jeweils an einem Tag. Antonia Pintzke (Jg. 2006) konnte den Titel über 50 m Freistil in einer Zeit von 28,22 Sekunden einheimsen. Schnelle, lange und kraftvolle Armzüge waren am Ende ausschlaggebend, sich vor ihren Konkurrentinnen zu setzen. Damit holte Pintzke in der offenen Wertung auf dieser Strecke ebenfalls den Vizetitel.. Zwei dritte Plätze (200 m Freistil, 100 m Rücken) rundeten den Wettkampf für sie ab.