Leichtathletik : Marathon: Das Ziel in Rom geschafft

Marathon: Das Ziel in Rom geschafft

Die vier Emmericher wurden von einer großen Gruppe in Rom unterstützt.

Emmerich Annika Wardthuysen, Graziano Caramuscio, Lukas Voetmann und Friedhelm Langanke waren dabei.

Tatsächlich schaffte es das Quartett dann auch, die kompletten 42,195 Kilometer in der italienischen Hauptstadt durchzustehen. Caramuscio und Wardthuysen bildeten ein Duo und schafften den Marathon nach 3:51 Stunden, Voetmann und Langanke liefen ebenfalls gemeinsam und überquerten nach 4:38 Stunden erschöpft, aber überglücklich die Ziellinie am Kolosseum.

Bereits einen Tag vorher hatten die Emmericher ihre Startnummern in der Ewigen Stadt abholen müssen – und das dauerte auch eine gefühlte Ewigkeit.

Etwa drei Stunden mussten sich die Vier vom Niederrhein gedulden. Nicht ganz einfach war es dann am nächsten Tag, den Startbereich auf der Via dei Fori Imperiali aufgrund von vielen Absperrungen zu erreichen. „Da sind wir schon ein wenig nervös geworden“, erzählt Caramuscio, für den es die Marathon-Premiere war.

Als es dann beim 25. Marathon in Rom für die mehrere Tausend Teilnehmer los ging, regnete es auf den ersten Kilometern in Strömen. „Das Wetter wurde dann aber immer besser und zum Schluss gab es sogar strahlenden Sonnenschein“, wurde für Caramuscio und seine Freunde der Lauf vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten immer angenehmer.