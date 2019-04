Frauenfußball : Knoop schießt die Eintracht zum Sieg

Ein zerfahrenes Spiel lieferten sich die Emmericher Eintracht – hier Ludmilla Dercks-Reimer – und die Moerser GSV-Reserve. Foto: Lindekamp

Niederrhein Frauenfußball Landesligist SV Rees zeigt gegen die DJKBarlo eine schwache Vorstellung. Schlusslicht SV Haldern verliert durch frühes Gegentor. Bezirksligist RSV Praest gelingt Revanche gegen Veert.

In einer sehr zerfahrenen Landesliga-Partie verließ die Emmericher Eintracht als Sieger den Platz. Das Team von Trainer Thomas Ney bezwang die Reserve des GSV Moers mit 1:0 (0:0).

Der stark ersatzgeschwächte Gastgeber hatte von Anfang an mehr vom Spiel, kam allerdings kaum zu zwingenden Torchancen. Den einzig sehenswerten Spielzug in der 30. Minute schloss Mirjam Knoop zum 1:0 ab. „Mitte der zweiten Hälfte kam der Gast dann noch mal besser ins Spiel, im Abschluss waren die Moerserinnen aber zu harmlos. Letztendlich geht der wenn auch knappe Sieg in Ordnung“, meinte Thomas Ney.

Am Freitag steht das nächste Heimspiel für die Eintracht auf dem Programm. Gegner des Tabellensiebten im Nachholspiel ist dann GW Lankern (5.). Anstoß: 19.30 Uhr am Eugen-Reintjes-Stadion.

Eintracht Emmerich: Saliger; Blach, Mebus, R. Janßen, Verhoeven, Kemmetter, S. Hübers, Reetz (70. Seegers), Dercks-Reimer, Knoop, von Bargen.

Eine ganz schwache Vorstellung zeigte der SV Rees gegen die DJK Barlo und kassierte in der Landesliga eine verdiente 1:2 (1:0)-Niederlage. Schon in der Anfangsphase hatten die Gäste mehr vom Spiel und hätten nach einem Reeser Ballverlust in Führung gehen müssen (2.). Erst Mitte der ersten Hälfte kamen die Grün-Weißen besser ins Spiel und Verena Peters verwandelte zum 1:0 (23.). Danach ergaben sich weitere Chancen durch Ronja Eickhoff (28.) und erneut Peters (32.), bevor der Gast das Heft in die Hand nahm.

Kurz nach dem Wechsel konnte SVR-Torhüterin Sara de Jong noch einen Schuss aus dem Winkel fischen (46.), doch die Barloerinnen bestimmten fortan das Geschehen. Bei der Reeser Elf lief fast nichts mehr zusammen, so nutzten die Gäste die Gunst der Stunde und drehten die Partie innerhalb von drei Minuten. Zunächst traf Anna Bruns nach einem Freistoß zum 1:1 (73.), dann legte Jette Bentzel mit einem Distanzschuss nach (76.). Die Reeserinnen fanden darauf keine Antwort mehr.

„Mein Team hat in der zweiten Hälfte wohl eine der schwächsten Saisonleistungen abgeliefert, so werden wir den zweiten Platz schnell verlieren“, war SVR-Trainer Uwe Landman enttäuscht vom Auftritt seiner Elf, bei der die beruflich verhinderte Spielführerin Kira Lamers an allen Ecken fehlte.

Am nächsten Freitag um 20 Uhr steht das Nachholspiel beim SV Budberg II auf dem Programm, das wegen Sturm ausgefallen war.

SV Rees: Feldhaus (46. de Jong), Ploenes, Merling, Umbach, Eickhoff, Piffko, Landman, Nieder, van Weegen, Peters, Bonn (46. Kistemann)

Landesliga-Schlusslicht SV Haldern verpasste das erhoffte Erfolgserlebnis im Gastspiel bei Borussia Bocholt II (3.). Die Lindendörflerinnen verloren mit 0:1 (0:1). Der entscheidende Gegentreffer fiel bereits in der vierten Minute. „Da haben wir bei einem schnellen Gegenstoß in allen Manschaftsteilen nicht aufgepasst“, ärgerte sich der Halderner Trainer Markus Sprenger. „Anschließend war es ein ausgeglichenes Spiel, wir haben uns auch einige Torchancen und Ecken erarbeiten können, aber leider kam dabei nichts heraus. Wir hatten auf jeden Fall die Möglichkeit, dort zu punkten“.

So beträgt der Abstand auf den vorletzten Tabellenplatz für den SV Haldern weiterhin sechs Zäher, wobei am Ende wohl nur eine Mannschaft absteigen wird.

SV Haldern: Teloh; Künne, Brömling (78. Beckmann), Freihoff, Hakvoort, Finken, Otten (66. Schepers), Venhuis, Paus, Janßen (79. Werdelmann), Baumann.

Dem RSV Praest glückte gegen den SV Veert die Revanche für die deutliche 2:7-Pleite im Hinspiel. Auf der heimischen Anlage setzten sich die Schwarz-Gelben in der Bezirksliga-Begegnung mit 3:1 (2:1) durch. Zunächst ging der Gast in Führung, als nach einem Freistoß der Ball unter der RSV-Mauer durch im Netz einschlug. Eine verunglückte Flanke von Lea de Koning Gans segelte dann zum 1:1 ins Tor (26.). Lea de Koning Gans war anschließend auch die Torschützin zum 2:1 (38.). Nach einem Konter machte Lea Koster (73.) alles klar. „Veert war schwächer als erwartet, unser Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung“, freute sich RSV-Coach Martin Buchberger über den Erfolg des Tabellenvierten.