Lokalsport: Klever Futsal-Team belegt Platz zwei

Niederrhein Das Hochschul-Team beendet die Niederrheinliga-Saison mit einem 10:4-Sieg.

Die Saison 2017/18 war für die Futsal-Mannschaft der Hochschule Rhein-Waal Kleve in der Niederrheinliga eine sehr erfolgreiche. Nach fünf Niederlagen und zwölf Siegen schloss die von Andrej Kornelsen betreute Elf auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Meister PCF Mülheim ab. Diesen Rang verteidigten sie am letzten Spieltag furios vor heimischem Publikum gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf.

Anfangs war es noch eine Geduldsprobe, den Abwehrriegel des Kellerkindes zu überwinden. Nach dem Auftakttreffer durch Kapitän Peyibomi Amusat aber spielten die Schwanenstädter frei auf und sorgten innerhalb weniger Minuten für drei Treffer. Das effektive Pressing fand jedoch ein jähes Ende, da Kleve vor der Halbzeit vor dem sechsten Foul stand, das im Futsal einen Strafstoß zur Folge hat. So nahm der Gastgeber den offensiven Druck heraus. Dies nutzten die Rheinländer aus, um zwei Mal den Klever Schlussmann zu überspielen. Mit einer 4:2-Führung gingen die heimischen Futsal-Spieler in die Unterbrechung. "In der Halbzeitpause habe ich ganz deutlich angesprochen, dass wir unsere Chancenverwertung verbessern müssen. Schließlich waren wir das deutlich bessere Team", sagte Kornelsen. Den Ratschlägen ihres Trainers folgten die Klever und überrannten den Gegner förmlich. Zum Endstand von 10:4 trug vor allem Arne Zitzke mit drei Treffern und einem Assist bei. Bei einem weiteren Torerfolg wäre er sogar Torschützenkönig der Liga geworden. "Das war noch einmal eine sehr souveräne Vorstellung meiner Spieler. Sie haben beim letzten Heimspiel alles reingeworfen. Der Funke ist auf die vielen, lauten Zuschauer in der Halle direkt übergesprungen", sagte Kornelsen. Währen die Liga-Saison nun beendet ist, tritt die Hochschule Rhein-Waal im WDFV-Pokal noch gegen die Black Panthers Bielefeld an.