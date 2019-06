Golf : Katjes-Cup mit Sensation

Anholt Jugendgolfer aus Moyland wiederholen Vorjahreserfolg.

(RP) Zur 29. Auflage des überregional beliebtesten Golfturniers jugendlicher Golfspieler hatte sich der Veranstalter Katjes etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nach Rücksprache mit dem Ausrichter, dem Golfclub Anholt, wurden die Kapazitäten des traditionsreichen Turniers bis an die Grenzen ausgelotet und mit 156 Teilnehmern das grösste bislang durchgeführte Jugend-Golf-Turnier in NRW veranstaltet. Vorweg, es gelang reibungslos und professionell wie in jedem Jahr. Die Mannschaft des Golfclubs hatte den Platz hervorragend präpariert, Helfer am Start und auf den fairways gewährten einen reibungslosen Verlauf und auch die Gastronomie war dem Ansturm der Jugendlichen und deren Eltern souverän gewachsen. Somit konnte der Jugendwart Bertram Feldhaus pünktlich und stolz die Sieger ehren, die sich über die geschmackvollen Preise des Turniersponsors Katjes freuen konnten.