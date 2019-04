Reitsport : Katja Smaak gewinnt das Heimspiel

Praest Rund 550 Starts werden in 28 Prüfungen beim LPO-Turnier an der Reckenburg absolviert.

Traditionell gilt das LPO-Turnier des Reit- und Fahrvereins Praest als eines der ersten Turniere im Veranstaltungskalender am Niederrhein und eröffnet somit die Freiluftsaison im Reitsport. Dabei zeigte sich das Aprilwetter vor allem am Samstag mit einem Sonne-Wolken-Mix von seiner launigen Seite, sogar ein paar Schneeflocken rieselten auf den Springparcours herab. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon mal hatten“, war auch Stefanie van Emmerloot, Kassenwartin des Ausrichters, erstaunt. Meist hatten Pferd und Reiter aber Glück und strahlten bei der Siegerehrung mit der Sonne um die Wette.

Bei einem Blick auf die vielen auswärtigen Kennzeichen auf dem Parkplatz neben der Reitanlage wurde schnell deutlich, dass sich das Turnier in der Region durchaus großer Beliebtheit erfreut. „Wir sind voll zufrieden, hatten 748 Nennungen und das ist schon eine Hausnummer“, konnte sich Thomas Kowalkowski, Turnierleiter und Geschäftsführer beim RuF Praest, auch in diesem Jahr über eine gute Resonanz freuen, „trotz der Kälte.“

Die Besucher des Turniers konnten auch einen Blick auf die neue Fassade der Reithalle werfen, die im vergangen Jahr in mühevoller Arbeit von den Vereinsmitgliedern restauriert wurde und nun in neuem Glanz erstrahlt. „Die Anlage ist mal wieder in einem perfekten Zustand, dank unserer vielen Helfer“, so die Turnierleitung, die durch zahlreiche Freiwillige unterstützt wurde.