Fußball : Komplimente und Angebote für Robin Gosens

Emmerich Die italienischen Zeitungen loben die Leistungen des Elteners im Trikot von Atalanta Bergamo. Er wird von Top-Klubs wie Juventus Turin, Inter Mailand und Manchester City umworben.

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens steuert mit Atalanta Bergamo in der italienischen Serie A weiter auf Champions-League-Kurs. Das Team bezwang Schlusslicht FC Crotone mit 5:1 (1:1) und liegt auf dem dritten Rang. Einmal mehr war der Profi aus Elten Wegbereiter für den Erfolg. Zwar scheiterte Gosens in der siebten Minute mit einer Direktabnahme noch, doch 300 Sekunden später war der Linksverteidiger in Torjägermanier zur Stelle und köpfte zum 1:0 ein.

In der italienischen Presse wird Robin Gosens für seine konstant guten Leistungen mit Komplimenten überhäuft. So titelte der „Il Messaggero“ vor einigen Tagen: „Gosens beflügelt Atalanta“. „Corriere dello Sport“ lobte den Eltener ebenfalls. „Er ist pünktlich und effizient wie immer“, schrieb die täglich erscheinende Sportzeitung.

Auch die zahlungskräftige Konkurrenz in der Serie A hat ihr Werben um die Dienste des deutschen Nationalspielers wieder verstärkt. So wollten die Spitzenklubs Juventus Turin und Inter Mailand den offensiv ausgerichteten Verteidiger schon im Januar an sich binden. Doch Atalanta lehnte die Angebote der Konkurrenten strikt ab. Angeblich will Juventus jetzt im Sommer einen neuen Anlauf starten.