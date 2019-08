Fußball : RP-Preis für JSG Wertherbruch/Werth

Ausgezeichnetes Fair Play (von rechts): Marc Schulte, stellvertretender Leiter der JSG Emmerich, Kreis-Jugendobmann Michael Wesendonk, Alexander Stenkamp, Geschäftsführer der JSG Wertherbruch/Werth, Hartmut Kehring, Geschäftsführer der JSG Dingden/Lankern, Jürgen Schulz vom Kreis-Jugendausschuss und RP-Sportredakteur Joachim Schwenk. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Hamminkeln Die Jugend-Spiel-Gemeinschaft gewinnt zum zweiten Mal nach 2017 den Fair-Play-Wettbewerb der Rheinischen Post. Den zweiten Platz belegt die JSG Emmerich vor der JSG Dingden/Lankern. Insgesamt wurden 1100 Euro verteilt.

Von Joachim Schwenk

Die JSG Wertherbruch/Werth hat’s wieder geschafft. Zum zweiten Mal nach 2017 sicherte sich die aus den Vereinen Blau-Weiß Wertherbruch und SV Werth bestehende Jugend-Spiel-Gemeinschaft, die mittlerweile in ihr viertes Jahr geht, den Sieg beim mit insgesamt 1100 Euro dotierten Fair-Play-Wettbewerb der Rheinischen Post. Vor zwei Jahren hatte die JSG Wertherbruch/Werth noch für ein Novum gesorgt. Damals war sie als erste Jugend-Spiel-Gemeinschaft erfolgreich. Am Dienstag gab es bei der Preisverleihung während der Arbeitstagung des Fußball-Kreises Rees-Bocholt für den Nachwuchs in der Gaststätte Buschmann in Ringenberg erneut eine Premiere. Zum ersten Mal landeten Spiel-Gemeinschaften auf den ersten drei Plätzen.

Rang zwei hinter der JSG Wertherbruch/Werth, deren vorbildliches Verhalten auf und neben dem Sportplatz mit der Siegprämie von 500 Euro honoriert wurde, erreichte die JSG Emmerich, die 350 Euro erhielt. Die beiden Spiel-Gemeinschaften hatten 2018 noch gemeinsam den zweiten Platz belegt. Dritter wurde die JSG Dingden/Lankern, für die es 250 Euro gab. Außerdem bekamen die erfolgreichen Vereine eine Urkunde sowie Präsente von RP-Sportredakteur Joachim Schwenk.

Info Die Gewinner des Wettbewerbs 2019 JSG Werth/Wertherbruch 2018 Westfalia Anholt 2017 JSG Werth/Wertherbruch 2016 GW Flüren 2015 BW Dingden 2014 Eintracht Emmerich 2013 GW Lankern 2012 Fortuna Millingen 2011 HSC Berg 2010 HSC Berg 2009 GW Lankern 2008 SV Brünen, VfR Mehrhoog 2007 GW Lankern 2006 SV Brünen, Fortuna Millingen 2005 Eintracht Emmerich 2004 VfR Mehrhoog 2003 SV Bislich, SV Haldern, BW Dingden, VfR Mehrhoog, GW Lankern, SV Brünen, BW Wesel, BW Bienen, SV Rees 2002 VfR Mehrhoog, SuS Isselburg, TuS Haffen-Mehr, SV Bislich, SV Haldern 2001 SV Bislich, TuS Haffen-Mehr, SV Haldern

Der Preis wurde bereits zum 19. Mal vergeben. Mittlerweile wurden mehr als 18.000 Euro an Vereine ausgeschüttet, die sich in Sachen Fair Play mustergültig verhalten. In die Wertung kommen die A- und B-Junioren-Teams der Clubs aus Wesel, Hamminkeln, Dreve­nack, Emmerich, Rees und Isselburg. Das Geld ist ausschließlich für die Jugend-Abteilungen bestimmt. Die Rheinische Post, die 500 Euro stiftet, wird von der Provinzial-Versicherung Egerlandt und Söhne (250 Euro), der Familie des verstorbenen Wilhelm Elmer (100 Euro), früherer Vorsitzender des Stadtsportverbandes Hamminkeln und des SV Brünen, Lambert Heijmen (100 Euro) vom TuS Haffen-Mehr und dem Jugendausschuss des Fußball-Kreises (150 Euro) unterstützt.

Michael Wesendonk, der als Obmann seit kurzem an der Spitze des Kreis-Jugendausschusses steht, bezeichnete die Preisverleihung „als die angenehmste Sache“ des Abends. „Denn durch das Engagement der Rheinischen Post und ihrer Sponsoren haben die Vereine die Chance, sich Geld in die Kasse zu holen, das sie heutzutage gut gebrauchen können“, sagte er.

Zu den unangenehmen Dingen des Abends, bei dem die neue Saison im Nachwuchsfußball vorbereitet wurde, gehörte Wesendonks Kritik daran, dass die Zahl der Platzverweise wegen „Beleidigungen und Diskriminierungen“ gestiegen sei. Sein Appell an die Vereine: „Seht zu, dass die Jungs werden.“ Dann würden Vorsitzender Michael Lübcke und seine Kollegen im Jugend-Sportgericht des Fußball-Kreises wieder weniger Arbeit haben. „Die Verfahren wegen Diskriminierungen und Beleidigungen haben zugenommen. Wir wurden vom Verband aber auch aufgefordert, diese Vergehen mehr zu verfolgen“, sagte Lübcke.

Das Erfolgsrezept der drei Vereine, die beim Wettbewerb der RP vorne lagen, ist einfach. „Wir weisen Trainer und Spieler immer wieder darauf hin, dass sie sich auf dem Sportplatz vernünftig verhalten sollen“, sagte Alexander Stenkamp, Geschäftsführer der JSG Wertherbruch/Werth. Marc Schulte, stellvertretender Leiter der JSG Emmerich, bestätigt das.

„Wir appellieren oft an Trainer, Betreuer und Spieler, dass sie Respekt vor den Gegnern und den Schiedsrichtern haben sollen.“ Schulte schaut sich im Internet auch regelmäßig die Fair-Play-Tabellen der Klassen an, in denen die Teams der JSG Emmerich auflaufen. „Wir sehen so, wenn bei einer Mannschaft in Sachen Fair Play etwas aus dem Ruder läuft und können als Vorstand direkt reagieren.“