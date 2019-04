Kampfsport : Buchowski stellt Buch „Die Formen der Meister“ vor

Isselburg Kampfsport: Der Sportler und Trainer vom Gesund und Fit Isselburg ist erneut unter die Autoren gegangen.

Jörg Buchowski ist erneut unter die Autoren gegangen. Der Taekwondo-Sportler und Trainer des Gesund und Fit Isselburg hat jetzt sein neues Buch „Die Formen der Meister“ vorgestellt. „Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren habe ich intensiv daran gearbeitet. Der größte Teil der Arbeit ist an den Wochenenden und in den Urlaubstagen erfolgt. Mehr als 4000 Fotos habe ich für das Buch gemacht und gesichtet. Letztlich sind davon 560 für gut befunden und bearbeitet worden“, erzählt Buchowski. „In diesem Buch werden die neun Taekwondo-Meisterformen abgebildet. Die gezeigten Bewegungsformen bestehen aus einer Abfolge festgelegter Schritte, sowie Arm und Beintechniken“.

Die Taekwondo-Formen stellen einen Kampf gegen mehrere, imaginäre Angreifer mit Abwehr- und Angriffstechniken dar. „Sie dienen dazu, die im Training gelernten Technikfolgen zu automatisieren und diese in einem Kampf anzuwenden. Hierbei können anspruchsvolle Grundtechniken ohne Verletzungsgefahr trainiert werden. Insgesamt gibt es 17 Bewegungsformen. Die ersten acht heißen Taeguk Poomsae, die weiteren neun Yundanja Poomsae.

Die Formen sind ein wesentlicher Bestandteil der Meisterprüfungen bis zum 9. Dan“, erklärt der Autor weiter. Es gebe einige deutschsprachige Bücher über dieses Thema – allerdings seien die meisten ungenau, fehlerbehaftet und nicht detailliert genug. Das einzige vom World Taekwondo-Verband anerkannte Buch sei nur in koreanischen Schriftzeichen geschrieben und in schlecht übersetztem Englisch erhältlich.

„Ich habe in meinem Buch die Techniken ausführlich und detailliert dargestellt, so wie sie vom World Taekwondo Verband und der Deutschen Taekwondo Union vorgeschrieben sind. Es ist so strukturiert, dass man alle Abläufe leicht nachvollziehen kann“, sagt Buchowski.