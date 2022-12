Inter Mailand will Nationalspieler halten „Robin Gosens ist nicht auf dem Markt“

Nun wird sich Gosens, der nach seinem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Inter Mailand immer wieder durch Blessuren zurückgeworfen wurde, bei Inter durchsetzen müssen. Die bisherige Bilanz fällt eher mager aus. In der Serie A stand er einmal in der Startelf, in zwölf Partien wurde er eingewechselt. Immerhin: In der Champions League durfte er dreimal von Anfang an ran, dreimal wurde er eingewechselt.