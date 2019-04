Flugsport : Hochschule kooperiert mit Segelflugverein Emmerich

Studierende der Hochschule Rhein-Waal können in Emmerich den Segelflugsport kennenlernen. Foto: SCHUSTER, Dirk

Emmerich Gemeinsamen Projekt von Hochschule Rhein-Waal und Segelflugverein Aero Club Emmerich.

Neben praktischen Inhalten, wie dem Erlernen des Geradeausfliegens, dem Kurven- und Kreisflug sowie den Start- und Landemanövern, vermittelt der Kurs auch wichtige theoretischen Grundlagen der Meteorologie, der Technik und des Luftrechts sowie das Verhalten in besonderen Fällen.

Ein erster Workshop des Segelflugvereins Aero Club Emmerich für alle Interessierten wird auf dem Fluggelände in Emmerich an der Deichstraße 49 am Sonntag, 28. April, von 12 Uhr bis 14 Uhr angeboten.