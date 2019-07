Tennis : Herren 30 verlieren ersatzgeschwächt

Emmerich Alle Emmericher Mannschaften müssen in ihren Medenspielen Niederlagen hinnehmen.

(RP) Aufgrund der Hitze am Wochenendehatte der Verband den Tennismannschaften die Möglichkeit gegeben, ihre Medenspiele zu verschieben. Von dieser Möglichkeit machten die Herren 55 und Herren 65 der Emmericher Eintracht Gebrauch. Für die restlichen Mannschaften war es kein erfolgreicher Spieltag, von den absolvierten vier Partien konnte keine gewonnen werden.

Die erste Damenmannschaft konnte gegen die starken Gegnerinnen aus Rheinkamp-Repelen nur zwei Einzel gewinnen und verlor mit 2:7. Katharina Botschen, die an Nummer eins gesetzt ist, konnte dafür aber überzeugen und schlug ihre deutlich leistungsklassenstärkere Gegnerin mit 7:5 und 6:4. Ohne Spielverlust siegte auch Judith Cybulski (6:0, 6:0). Die weiteren Ergebnisse: Carina Unkrig 1:6, 3:6, Anne Landers 2:6, 4:6, Stefanie Botschen 1:6, 6:7, Inga Peters 3:6, 6:2, 8:10, Unkrig/Cybulski 4:6, 2:6, K. Botschen/Maren Reith 2:6, 7:6, 4:10, Landers/Peters 6:4, 5:7, 5:10. Am Wochenende steht das letzte Saisonspiel gegen den Tabellennachbarn TV 03 SG Krefeld I an.