Haldern : Herr des Waldes wird 80 Jahre alt

Haldern Reitsport-Urgestein Karl Bellingröhr engagiert sich seit Jahrzehnten.

Ob auf den zahlreichen Fahr– und Vielseitigkeitsturnieren des Vereins oder bei den traditionellen, alljährlich stattfindenden Schleppjagden auf dem Vereinsgelände und vor allem im Halderner Wald, Bellingröhr baut kreativ und voller Ideenreichtum die schönsten Hindernisse. Er pflegt zwischen der Saison die Reitplätze und die Reitwege im Wald, so dass die Reiter die bestmöglichen Bedingungen vorfinden und hat seit vielen Jahren sichtlich Spaß an dieser Arbeit.

Dabei begann alles ganz klein. In jungen Jahren entdeckte „Charles“ die Liebe zu den Pferden, zur Natur und schließlich zum Reitsport. Mit seinem Vater half er auf den verschiedenen Bauernhöfen der Umgebung handwerklich aus und kam so vor vielen Jahren auf den Reiterhof der Familie Schweckhorst, erlernte das Reiten und den Umgang mit Pferden. Eine Leidenschaft begann und es war nur eine Frage der Zeit, dass Bellingröhr sich im Halderner Reit- und Fahrverein engagierte, in dem er seit 1973 Mitglied ist. Er begann als Jugendwart im Vorstand mitzuarbeiten, war lange Zeit Reitlehrer der Freizeitreiter und ist schon seit Jahren Platz- und „Waldwart“.