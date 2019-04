Handball : HSG-Damen haben noch eine Rechnung offen

Die Damen der HSG stehen als Landesliga-Absteiger fest. Im letzten Auswärtsspiel will sich das Team dennoch ordentlich präsentieren. Foto: Thorsten Lindekamp

Niederrhein Ihr letztes Auswärtsspiel in der Landesliga bestreiten die Damen der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg.

Das Team von Trainer Ralf Sobotta ist am Samstag, um 16.45 Uhr zu Gast beim TV Issum. Trotz des schon länger feststehenden Abstiegs will der HSG-Coach nichts abschenken: „Wir gehen in das Spiel, um uns gut zu präsentieren. Es gibt auch keine Veranlassung, dass wir uns anders verhalten als zuvor.“