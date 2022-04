Tennis : Starthelfer des Weißen Sports

Gregor Langen (links) und Peter Mies kümmern sich um die Montagsrunde der Späteinsteiger. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Gregor Langen und Peter Mies leiten seit Jahren beim Tennisclub Rotweiss Emmerich die Montagsrunde. Die engagierten Männer führen Späteinsteiger in den Sport ein – und vermitteln neben den Grundtechniken vor allem Spaß am Spiel.

Von Maarten Oversteegen

Das Mitgliederwachstum beim Tennisclub Rotweiss Emmerich kommt nicht von ungefähr. Zählte der Verein 2009 noch 309 Mitglieder, sind es nun beinahe 400 – und das entgegen dem Trend im Weißen Sport. Einen maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte haben Gregor Langen, 1. Vorsitzender, und Peter Mies, Vize-Chef des Tennisclubs. Sie leiten nicht nur seit Jahren den Vorstand, sondern auch die sogenannte Montagsrunde in der Rheinstadt. Mit viel Leidenschaft führen die Männer Späteinsteiger unter dem Titel „Tennis-Animation“ in die Welt des Sports ein.

„Tennis ist ein Sport, den man bis ins hohe Alter machen und erlernen kann. Der normale Weg schaut natürlich so aus, dass Kinder und Jugendliche ihre sportliche Laufbahn bei uns beginnen und dann möglichst lange im Klub bleiben. Nur eines hat sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert: Früher haben die Eltern die Kinder mit in den Verein genommen, heute folgen die Eltern den Kindern. Auf diesem Wege gelingt es uns auch wieder, ganze Familien im Klub begrüßen zu dürfen. Für die Zukunft ist das wahnsinnig wichtig“, sagt Gregor Langen, der seit 2007 Vorsitzender des TC Rotweiss ist.

Mit der Tennis-Animation sprechen Mies und Langen zuvorderst Menschen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren an. Die meisten der Teilnehmer seien Frauen, doch auch Männer sind dabei. „Darunter sind Menschen, die bislang noch gar nicht sportlich aktiv waren und solche, die bislang eine andere Sportart ausgeübt haben – etwa Tischtennis oder Fußball – und nun noch einmal etwas Neues ausprobieren wollen“, sagt Peter Mies. Die Idee zur Montagsrunde hatte einst der Niederländer Jan Jonker, der lange Zeit beim TC Rotweiss Emmerich für den Breitensportbereich verantwortlich zeichnete. Im Jahr 2011 stieß dann Peter Mies hinzu, 2015 auch der heutige Vereinschef Gregor Langen.

Fachgespräch vor historischer Kulisse: Trainer Marco Oversteegen, Peter Mies und Gregor Langen (von links) prägen maßgeblich den Verein. Foto: Markus van Offern (mvo)

„Wir hatten früher häufiger das Problem, dass sich Interessenten bei uns anmeldeten, die dann aber nicht passend aufgefangen wurden. Die Integration in Mannschaften gelang nur schleppend“, sagt Peter Mies. Das wollte man beim TC Rotweiss Emmerich mit der Montagsrunde ändern. Gregor Langen und Peter Mies bringen den Anfängern erste Grundtechniken bei, zudem erklären sie die Spielregeln. „Das Ziel ist, dass die Teilnehmer schnellstmöglich in der Lage sind, miteinander zu spielen“, sagt Gregor Langen. Das würde meist schon nach wenigen Einheiten gelingen, so Mies.

Nach einigen Monaten in der Montagsrunde bemühen sich die beiden Vereinsfunktionäre dann, passende Teams zu finden. Der Erfolg gibt ihnen Recht: Die Damen 40 II oder das zweite Damen-Team in der offenen Klasse bestehen heute zuvorderst aus Akteurinnen, die die ersten Schritte mit dem Tennisschläger in der Hand in der Montagsrunde gegangen sind. „Natürlich erklären wir, was ein Vorhand- oder ein Rückhandgriff ist und wie man den Schläger hält. Wir werden bei uns aber nicht auf technische oder taktische Feinheiten eingehen. Dafür steht unser Vereinstrainer Marco Oversteegen mit seinem Team zur Verfügung. Unsere Aufgabe ist es, Spaß am Spiel zu vermitteln, Gemeinschaft zu fördern und die vielen Möglichkeiten in unserem Verein aufzuzeigen“, erklärt Mies. So gehört auch der fast schon obligatorische Gang an die Theke im Klubhaus nach der Montagsrunde dazu.

Sobald die Platzanlage für die Sommersaison vorbereitet worden ist, soll auch die Tennis-Animation Am Stadion wieder beginnen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Interessenten dürfen einfach vorbeischauen und gegen den gelben Ball schlagen. Zwei Aschefelder sind montagabends für die Tennis-Animateure reserviert.

Irgendwann zwischen Mitte April und Anfang Mai soll es in diesem Jahr wieder soweit sein, erklärt Gregor Langen. 44 Euro kostet die Teilnahme, dafür erhalten Anfänger die Saisonkarte. Im Anschluss müssen die Sportler noch vor dem Start der Wintersaison entscheiden, ob sie dem TC Rotweiss Emmerich treubleiben und Vollmitglied werden wollen.