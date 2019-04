Vrasselt : Gibt es für den SVV den ersten Dreier?

Der RSV Praest (gelbe Trikots) ist in der Bezirksligatabelle besser als der SVV platziert. Die Gäste wollen ihren guten Trend bestätigen. Foto: Lindekamp

Vrasselt Fußball: In Vrasselt kommt es morgen zum Duell gegen Nachbar RSV Praest. Der Gastgeber wartet in diesem Jahr immer noch auf den ersten Sieg. Fraglich ist, ob Schlussmann Luca Pollmann zwischen den Pfosten stehen wird.

Sowohl der SV Vrasselt als auch der RSV Praest belegen momentan einen einstelligen Platz in der Fußball-Bezirksliga, dennoch müssen die Lokalrivalen im Emmericher Süden weiterhin eher nach unten als nach oben schauen. So warten die gastgebenden Blau-Weißen immer noch auf den ersten Dreier in diesem Jahr. „Da wäre natürlich gerade das Derby der richtige Zeitpunkt“, hofft SVV-Coach Sascha Brouwer, dass am Sonntag ab 15 Uhr der Knoten platzt. „Wir sind auf jeden Fall alle heiß auf dieses Spiel und ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe“.

Praests Trainer Roland Kock geht ebenfalls von einem hart umkämpften Match aus. „So eng wie die Tabelle momentan ist, so eng wird auch das Spiel. Wir möchten natürlich unseren positiven Trend fortsetzen und nach dem Spiel weiterhin vor den Vrasseltern stehen“, sagt Kock.

Aktuell haben die Praester als Tabellensiebter mit 27 Zählern zwei mehr als der Nachbar auf dem Konto, der auf Rang neun liegt. Ungern erinnert sich der Praester Coach allerdings an das letzte Aufeinandertreffen der beiden Rivalen im Stadion Dreikönige, als die Schwarz-Gelben im März des vergangenen Jahres trotz einer 1:0-Führung mit 2:4 auf dem Vrasselter Kunstrasenplatz unterlagen. „Das war damals eine schwache Leistung, ich erwarte, dass wir diesmal 90 Minuten voll dagegen halten“.

Bei den Praestern fehlen am Sonntag nach wie vor der gesperrte Erdal Dag, der verletzte Tobias Reichelt und der beruflich verhinderte Kevin Doos. Nach langer Verletzungspause konnte zuletzt Justin Ising beim 3:0-Sieg gegen die DJK Twisteden sein Comeback auf dem Feld feiern. „Er hat sofort voll dagegen gehalten“, hat Kock positiv registriert. „Wir geben ihm aber weiterhin Zeit“, plant der Coach auch in den nächsten Wochen nur kürzere Einsätze für den Mittelfeldspieler. Auch Marcel Wolters wurde nach seiner Verletzungspause am vergangenen Sonntag zusammen mit Ising in der 73. Minute eingewechselt. Mit dem torgefährlichen Sezgin Baran hat ein weiterer Rekonvaleszent des RSV Praest während der Woche das Training wieder aufgenommen und könnte eventuell auch eine Alternative für das Lokalduell sein.

Bei den Vrasseltern ist fraglich, ob Luca Pollmann am Sonntag zwischen den Pfosten stehen kann, der Torhüter musste das Training am Dienstag abbrechen. Auf jeden Fall ausfallen wird Angreifer Marc Warthuysen. Florian Wirtz und Martin Tekaat konnten zuletzt Spielpraxis in der Zweitvertretung sammeln und sind daher auch am Sonntag ein Thema. „Wir haben insgesamt wieder mehr Optionen“, ist Brouwer froh.