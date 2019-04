Fußball : Die Trainer sehen mehr Möglichkeiten

Niederrhein Fußball: In den Amateurklassen sollen ab der Saison 2019/20 vier Auswechslungen möglich sein.

Komplett einheitlich ist der Tenor nicht. Doch die Tendenz unter den Fußball-Trainern gestaltet sich mehrheitlich positiv. Ab der kommenden Saison führt der Westdeutsche Fußballverband – die Zustimmung des Verbandstags am 13. Juli in Dortmund wird als Formalie betrachtet – die Möglichkeit einer vierten Auswechslung von der Regionalliga bis zur Kreisliga C ein.