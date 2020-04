Fußball : Corona verhindert Robin Gosens’ DFB-Debüt

Elten Der Eltener Profispieler steht bei Nationaltrainer Joachim Löw hoch im Kurs.

Die Länderspiele in Madrid gegen Spanien und in Nürnberg gegen Italien mussten wegen der weltweiten Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 abgesagt werden.

Verteidiger Robin Gosens spielt seit Juli 2017 für Bergamo und erreichte mit Atalanta in diesem Jahr das Viertelfinale der Champions League. Durch die Corona-Krise ist der Spielbetrieb derzeit ausgesetzt. Der Eltener selbst berichtete bereits mehrfach von bedrückenden Zuständen und Erlebnissen durch das Virus in Bergamo.

Sportlich lief es für Gosens und Atalanta vor der Zwangspause blendend. Nach Platz drei in der vergangenen Saison und der damit verbundenden Champions-League-Qualifikation hatten nicht viele dem Underdog aus Bergamo noch einmal eine so starke Saison zugetraut. Doch Atalanta und besonders Robin Gosens drehten erneut auf. Zum aktuellen Rang vier in der Serie A hat der Elterner in seinen 22 Auftritten stolze sieben Treffer beigesteuert. Sieben Mal war er in der Königsklasse bislang dabei und traf auch dort bereits einmal.