Fußball-Landesliga : Der RSV Praest kann endlich jubeln

Emmerich Das Schlusslicht gewinnt beim 3:3 gegen den TSV Meerbusch II den ersten Punkt. Trainer Roland Kock ist nicht nur darauf stolz, sondern auch auf die mutige Spielweise seines Teams.

Der Fußball-Landesligist RSV Praest hat es geschafft. Er hat den ersten Zähler der Saison geholt. Das Team von Trainer Roland Kock erreichte am Sonntag im Heimspiel gegen den Drittletzten TSV Meerbusch II, der ebenso wie der RSV in die Bezirksliga absteigt, ein 3:3 (1:1). Kock hatte schon im Vorfeld der Partie in einem Interview mit unserer Redaktion Zuversicht ausgestrahlt. Über sein Team hatte Kock gesagt: „Die Mannschaft hat in dieser Saison wirklich Charakter bewiesen. Deshalb hätte sie es mehr als verdient, wenn wir noch einmal punkten würden. Wir werden bis zur letzten Minute auch alles versuchen, das zu schaffen.“