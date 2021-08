Fußball-Landesliga : RSV Praest enttäuscht bei klarer Heimniederlage

Trainer Roland Kock (zweiter von links) kritisierte sein Team für den Auftritt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Die Mannschaft von Trainer Roland Kock verliert 0:4 gegen den VfL Tönisberg. Keeper Dennis Döring vereitelt weitere große Chancen der Gäste.

Der RSV Praest muss in der Fußball-Landesliga weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. Auch in der Heimpartie gegen den VfL Tönisberg gab es für die Mannschaft von Trainer Roland Kock nichts zu holen. Der RSV zog am Samstag klar mit 0:4 (0:1) den Kürzeren. Das Team hätte durchaus noch höher verlieren können, doch der Gast ließ eine Vielzahl an Gelegenheiten ungenutzt. Zudem scheiterte der VfL oft am Praester Keeper Dennis Döring, der viele starke Szenen hatte.

„Das war ein ganz enttäuschender Auftritt meines Teams, den man auch nicht schönreden kann“, sagte Roland Kock. Er musste in der Begegnung aber auch einige Stammkräfte ersetzen. In den nächsten Wochen könnte die Personalnot noch größer werden. Denn Mike Wezendonk und Calvin Stein mussten verletzt vorzeitig vom Platz.

In der sehr intensiv geführten Partie hielt der RSV anfangs noch mit. Die beste Szene hatte er in Minute 18, als Marius Storm nach einem beherzten Flankenlauf von Danny Stein einen Tick zu spät kam. Die Vorentscheidung fiel schon in der 25. Minute. Nachdem Danny Stein zu ungestüm verteidigt hatte, zeigte der Referee auf den Punkt. Zwar parierte Dennis Döring den Strafstoß, doch gegen den Nachschuss von Mario Knops war er machtlos.

Der Praester Schlussmann rückte nun immer mehr in den Blickpunkt. Er machte beste Einschussmöglichkeiten der Gäste zunichte. Aber als Juri Wolff einen fatalen Querpass vor dem Strafraum spielte, nahm Mario Knops das Geschenk an und markierte das 2:0 (55.). Der VfL war nun drückend überlegen, nur einmal ging ein Schuss der Praester durch Maximilian Janssen knapp am Tor vorbei. Folgerichtig erhöhten Niklas Jahny (66.) und Mehmet Ügüdür (84.) auf 4:0. Die nächste Aufgabe des RSV Praest hat es ebenfalls in sich. Dann steht die Partie bei Titelanwärter Blau-Weiß Dingden an.