Fußball : 1. FC Heelden muss ohne Jan Hegmann planen

Heelden Fußball-B-Ligist 1. FC Heelden verliert seinen Offensivspieler Jan Hegmann.

In der kommenden Saison muss der Kreisliga B-Verein ohne seinen Offensivspieler Jan Hegmann planen. Der 22-Jährige wird sich dem A-Ligisten BW Wertherbruch anschließen. In dieser Spielzeit konnte Hegmann acht Treffer für die Elf von Trainer Joaquim Lopes erzielen. „Das ist natürlich sehr schade. Wir haben alles versucht. Viele seiner Kumpels spielen aber dort, so dass er sich letztendlich zu diesem Schritt entschlossen hat“, erklärt Uwe Bonnes, Obmann des 1. FC Heelden.