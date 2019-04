Fußball : Der Treffer von Yannick Duesing kommt zu spät

Haldern Kreisliga A: Erst in der 90. Minute konnte der SV Haldern auf 1:2 verkürzen.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge musste der SV Haldern am Ostermontag eine Niederlage hinnehmen. Bei der DJK Barlo verloren die Lindendörfler mit 1:2 (0:1). „Wir haben über 90 Minuten vieles vermissen lassen, um ein Spiel in der Kreisliga A zu gewinnen. Barlo war uns einfach in allen Belangen überlegen und wir haben es nicht geschafft, unsere PS auf die Straße zu bekommen“, analysierte Christian Böing, Trainer des SV Haldern.

Nach 23 Minuten brachte Robin Brake die Hausherren in Front. Auch nach der Pause fanden die Halderner nicht richtig ins Spiel. Zwar schwächten sich die Gastgeber in Person von Nico Wittag selbst, als der Mittelfeldspieler den Versuch eines schnellen Freistoßes verhinderte und die Gelb-Rote Karte sah, doch viele zwingende Möglichkeiten sprangen für die Gäste auch in Überzahl nicht heraus. Die beste Gelegenheit hatte noch Christopher Kipp, doch er setzte den Ball am rechten Pfosten vorbei (88.). Kurz darauf konnte Jannik Birkenstock auf 2:0 erhöhen (90.), so dass auch der Anschlusstreffer durch Yannick Duesing zu spät kam (90.).