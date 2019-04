Fußball : Fortuna Millingen beim Kellerkind

Die Millinger waren zuletzt in A-Liga-Spielen dreimal in Folge obenauf. Foto: Lindekamp

Niederrhein Fußball-Kreisliga A: Der Tabellenzweite heute um 19.30 Uhr beim VfR Mehrhoog.

(misch/flofi)Durch den Sieg am Sonntag hat Fortuna Millingen in der Kreisliga A wieder den Sprung auf den zweiten Platz geschafft. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Schlusslicht Borussia Bocholt steht nun am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr das Nachholspiel beim Tabellenvorletzten VfR Mehrhoog auf dem Programm. „Wir müssen in dieses Match genauso konzentriert gehen wie am Sonntag und unsere Stärken ausspielen“, warnt Fortuna-Coach Rolf Sent davor, den Kontrahenten auch nur ansatzweise zu unterschätzen. „Die Mehrhooger haben uns schon im Hinspiel das Leben schwer gemacht“. Nach wie vor recht angespannt ist die personelle Lage bei der Fortuna.