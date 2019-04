Fußball : Westfalia Anholt setzt sich in Bislich souverän durch

Westfalia Anholt setzt sich in Bislich souverän durch

Anholt Trotz personeller Probleme setzte sich der SC Westfalia Anholt mit 4:1-Toren durch.

Bereits nach zwei Minuten gingen die Gäste durch Philipp Alofs in Führung. „Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir haben vor allem in den ersten 20 Minuten sehr guten Fußball gezeigt und hätten schon viel früher nachlegen müssen“, meinte Driever nach der Partie.