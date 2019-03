Fussball : SV Vrasselt ist noch nicht in sicheren Gefilden

Murat Dogu (vorne) und der SV Vrasselt haben am morgigen Sonntag die Sportfreunde aus Broekhuysen zu Gast. Foto: Funke Foto Services GmbH/Thorsten Lindekamp

NIEDERRHEIN Fußball: Bezirksligist RSV Praest muss beim SV Biemenhorst deutlich effektiver agieren. Sezgin Baran fällt verletzt aus.

Mit nur einem Zähler aus drei Spielen ist der Start für den SV Vrasselt ins neue Jahr alles andere als optimal verlaufen. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage in Aldekerk. „Da haben wir zumindest eine Leistung gezeigt, die durchaus zum Sieg hätte reichen können“, haderte SVV-Coach Sascha Brouwer vor allem mit der Unentschlossenheit seiner Elf vor dem Tor.

Auf Platz zehn sind die Blau-Weißen in der Bezirksliga noch in sicheren Gefilden, doch bei sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz kann von Entwarnung überhaupt noch keine Rede sein. „Es ist Zeit, dass wir wieder punkten“, hofft Brouwer auf eine Steigerung seiner Mannschaft gegen die Sportfreunde aus Broekhuysen, die sich am Sonntag um 15.15 Uhr im Stadion Dreikönige vorstellen. „Im Hinspiel haben wir eines unseren besten Matches in dieser Saison gemacht“, meint der Vrasselter Coach im Rückblick auf das damalige 1:1-Unentschieden, wobei die Broekhuysener den Ausgleich erst in der Nachspielzeit erzielten.

Aktuell steht der Gast aus Straelen auf dem vierten Platz, musste aufgrund der unbespielbaren Plätze am vergangenen Sonntag eine Zwangspause einlegen.

„Nach dem Spielausfall sind wir sicher wieder etwas aus dem Rhythmus geraten. Ich hoffe, dass wir da schnell wieder reinkommen“, so der Broekhuysener Spielertrainer Sebastian Clarke.

Personell sieht es beim SVV nicht rosig aus, die einige Ausfälle zu beklagen haben. So ist zusätzlich Martin Tekaat fraglich, der zuletzt krank pausieren musste. Auch Torhüter Luca Pollmann wird nach wie vor fehlen. Zumindest ist aber Stürmer Mathias Pfände wieder dabei.

Am letzten Sonntag schaute sich Jürgen Stratmann, Trainer des SV Biemenhorst, die 1:3-Niederlage des RSV Praest gegen den 1. FC Kleve II an.

Was der Halderner dort sah, wird ihm keine schlaflosen Nächte bereitet haben. Deutlich besser machten es die Praester dann allerdings am Mittwoch beim Nachholspiel in Walbeck, als das 0:0 für die Gastgeber nach einer engagierten Vorstellung der Schwarz-Gelben sehr schmeichelhaft war, da die Gäste zahlreiche Chancen vergaben.

Sowohl der SV Biemenhorst (12. Platz/23 Zähler) als auch der RSV Praest (13. Platz/20 Zähler) wollen am Sonntag unbedingt punkten, um das Polster zu den gefährdeten Rängen in der Bezirksliga zu vergrößern. „Biemenhorst ist eine kompakte Mannschaft, die in der Bezirksliga absolut angekommen ist“, hat RSV-Coach Roland Kock Respekt vor dem Aufsteiger. „Schon unser 1:0-Sieg im Hinspiel war nicht verdient“.

Um in Biemenhorst zu bestehen, muss der RSV im Duell der Tabellennachbarn an die gute Leistung der zweiten Hälfte im Spargeldorf anknüpfen und außerdem deutlich effektiver werden.