Fußball : Der RSV Praest trifft nun auf die direkten Konkurrenten

NIEDERRHEIN Bezirksliga: Als erster Gegner stellt sich der Kevelaerer SV vor. Der SV Vrasselt, der in Walbeck antritt, will endlich den ersten Dreier einfahren.

In den nächsten drei Begegnungen geht es für die Fußballspieler des RSV Praest gegen Teams, die momentan schlechter in der Tabelle da stehen. Mit Erfolgserlebnissen in diesen Partien könnten die Schwarz-Gelben weitere große Schritte zum Klassenerhalt in der Bezirksliga machen. So erwartet der RSV Praest am Sonntag um 15 Uhr den Kevelaerer SV (14.), am Gründonnerstag geht es zum SV Rindern (16.) und am Ostermontag zum TSV Wachtendonk-Wankum (13.). Auf dem Relegationsrang, den der 1. FC Kleve II belegt, haben die Praester derzeit einen Vorsprung von acht Zählern.