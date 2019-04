Fußball : Im siebten Spiel erwischt es den RSV Praest

Praest Bezirksliga: Die positive Serie der Kock-Elf reißt im Nachholspiel beim TSV Wachtendonk-Wankum.

Nach zuletzt sechs Bezirksliga-Begegnungen ohne Niederlage - darunter ein überragender 6:0-Auswärtserfolg bei Neuling SV Rindern - hat es den RSV Praest am gestrigen Ostermontag wieder erwischt. Die Schwarz-Gelben unterlagen im Nachholspiel beim TSV Wachtendonk-Wankum mit 1:2 (0:0).

Im ersten Durchgang hatte Patrick Gottschling die beste Chance, den RSV Praest in Führung zu schießen. Doch er ließ die Gelegenheit ungenutzt. Außerdem war ein Foul an Fabian Meyer diskussionswürdig, ob dieses im Strafraum und eine Notbremse war. Die Schiedsrichterin entschied sich aber gegen einen Foulelfmeter und zückte auch nur die gelbe Karte. Da auch die Gastgeber die eine oder andere Möglichkeit hatten, ging der ausgeglichene Spielstand nach 45 Minuten in Ordnung.