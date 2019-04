Fußball : SV Haldern vergibt etliche Chancen und verliert mit 0:2

Haldern Die Fußball-Frauen des SV Haldern gastieren heute beim SV Budberg II.

(RP) Den Fußballfrauen klebt weiterhin das Pech an den Stiefeln. „Das war kaum noch zu glauben, was wir für Chancen vergeben haben, der Ball wollte einfach nicht rein“, haderte der Halderner Trainer Markus Sprenger mit der Tatsache, dass sich seine Elf wieder einmal für eine engagierte Leistung nicht belohnen konnte. So verlor das Schlusslicht der Landesliga gegen den SC Union Nettetal mit 0:2 (0:1).