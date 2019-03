Fußball : Fortuna ist wieder in der Erfolgsspur

Torjäger Alexander Siepen (re.) soll es morgen für die Elf von Fortuna Millingen richten. Das Kreisliga A-Team erwartet die DJK Barlo. Foto: NRZ/Michael Schwarz

Niederrhein Fußball-Kreisliga A: Millingen setzt sich mit 2:1 gegen den SV Brünen durch. Am Sonntag stellt sich die DJK Barlo vor. Westfalia Anholt tritt beim Tabellenzweiten in Spellen an. Maik Nieuwenhuis fährt mit dem SV Rees zum SV Bislich.

Einen hochverdienten 2:1-Erfolg feierte Fortuna Millingen im Nachholspiel gegen den SV Brünen. Allerdings mussten die Gastgeber erst einen Rückschlag verdauen. Nach 27 Minuten traf Nils Hutmacher per Foulelfmeter zur Führung für die Brüner. Dennoch beherrschten die Rot-Weißen das Geschehen in Hälfte eins und hatten zahlreiche Chancen, konnten daraus allerdings kein Kapital schlagen. „Das Spiel war wie erwartet. Brünen hat sehr defensiv gespielt. Wir haben leider einen Fehler gemacht und sind durch einen Elfmeter in Rückstand geraten. Das war genau die Situation, die wir nicht haben wollten“, sagte Millingens Trainer Rolf Sent.

Doch die Fortuna ließ sich nicht unterkriegen und erhöhte das Tempo in der zweiten Hälfte nochmals. So kamen die Gastgeber durch Ole Haves zum Ausgleich (57.). Zehn Minuten vor Schluss hatte der Tabellenvierte dann auch das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite, als Jan Rother ein Eigentor unterlief und die Rot-Weißen somit in Führung brachte. „Wir haben nach der Pause weiter auf die Tube gedrückt und sind verdient zum Ausgleich gekommen. Im Endeffekt hatten wir einfach den größeren Willen und haben das Spiel dann auch für uns entscheiden können“, meinte der erfahrene Übungsleiter.

Weiter geht es für die Fortuna am Sonntag, dann ist die DJK Barlo zu Gast. Sent erwartet ein ähnliches Match: „Wir sind mit dem Sieg wieder etwas in die Spur gekommen und wollen morgen dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.“

Ein schweres Auswärtsspiel hat Westfalia Anholt (7.) zu bestreiten. Die Mannschaft von Trainer Thomas Driever tritt beim Tabellenzweiten in Spellen an. Die Gastgeber haben die letzten zwölf Ligaspiele nicht verloren und konnten dabei neun Mal als Sieger vom Platz gehen. „Das wird ein harter Brocken. Spellen ist durchweg gut besetzt und hat zudem noch einen exzellenten Lauf vorzuweisen“, weiß Driever.

Verzichten muss die Westfalia auf Tim Schwung (privat verhindert) und auf Thomas Stevens (verletzt). Fraglich ist noch Jesse Pastoors noch ein großes Fragezeichen.

Der SV Rees fährt morgen zum SV Bislich. „Mir wurde gesagt, dass zwischen Bislich und Rees immer eine große Rivalität herrscht“, erwartet SVR-Coach Maik Nieuwenhuis am Sonntag einen heißen Tanz. Zwar konnten die Reeser aus den letzten acht Spielen stolze 22 Punkte holen, doch bereits im Hinspiel verlangten die Bislicher dem aktuellen Tabellenfünften alles ab. Damals konnten die Grün-Weißen knapp mit 1:0 gewinnen. „Bislich ist eine kampfbetonte Truppe, weshalb es wichtig ist, dass wir mit der richtigen Einstellung zu Werke gehen“, fordert Nieuwenhuis eine konzentrierte Vorstellung.

Vor allem vor der Offensive des Gegners hat der Reeser Übungsleiter eine Menge Respekt: „Ich denke, dass Bislich tief und kompakt stehen wird und sein Heil in Kontersituationen suchen wird. Da müssen wir allerdings aufpassen, da sie mit Nils Pagojus, Kai Sprenger und Jonas Rösner einen sehr gut besetzten Angriff haben.“

Die Elf des SV Haldern tritt bei BW Wertherbruch an. Das Hinspiel verloren die Lindendörfler trotz deutlicher Überlegenheit mit 0:1. „Meiner Meinung nach waren wir die klar bessere Mannschaft. Wir hatten in den ersten 20 bis 25 Minuten zahlreiche gute Torchancen und konnten diese nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann unglücklich in Rückstand geraten. Danach hat Wertherbruch gut verteidigt“, hat der Halderner Trainer Christian Böing mit dem Gegner noch eine Rechnung offen.

Für das Spiel am Sonntag erwartet der Übungsleiter eine ähnliche Herangehensweise des direkten Tabellennachbarn: „Wertherbruch ist eine sehr gute Kontermannschaft und dabei immer brandgefährlich. Daher müssen wir eine gewisse Arbeit gegen den Ball leisten.