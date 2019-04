Motorsport : Ein geregeltes Training ist für Hülkenberg nicht möglich

In Baku herrschte bei den beiden freien Trainings Chaos. Hülkenberg schloss die letzte Runde als Siebzehnter ab. Foto: dpa/Hassan Ammar

Emmerich Hülkenberg beendete das zweite Training in Baku auf Position 17.

Nur eine gezeitete Runde konnte Nico Hülkenberg im ersten freien Training zum Großen Preis von Aserbaidschan absolvieren. Denn die Session wurde zunächst mit Roter Flagge unterbrochen, dann abgebrochen und schließlich ersatzlos gestrichen. Das war passiert: Als George Russell mit seinem Williams über den Stadtkurs in der Altstadt von Baku fuhr, löste sich ein Gullydeckel und zerstörte den Unterboden des Boliden. In der Folge mussten alle 300 Gullydeckel auf dem über sechs Kilometer langen Kurs überprüft werden. Der nächste Fauxpas erfolgte bei der Bergung des Williams. Der Kranarm touchierte eine Fußgängerbrücke und Hydraulikflüssigkeit tropfte auf den Wagen.

Das Auto des Engländers, der im Übrigen gebürtig aus Emmerichs Partnerstadt King’s Lynn stammt, war so beschädigt, dass er nicht am Nachmittagstraining teilnehmen konnte. Hülkenberg ging dann im zweiten Training direkt nachdem die Ampeln auf Grün sprangen auf die Strecke. Doch nach nur 15 Minuten gab es bereits die nächste Rote Flagge, weil Lance Stroll seinen Wagen an der Leitplanke versenkte. Daniil Kvyat sorgte 25 Minuten vor dem Ende mit einem Einschlag für die nächste Unterbrechung. Hinzu kamen etliche Gelbe Flaggen. Durch die chaotischen Umstände konnten die Teams ihre Programme nur rudimentär durchlaufen. Hülkenberg beendete das zweite Training auf Position 17.