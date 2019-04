Motorsport : Hülkenberg hinkt Vorjahr hinterher

Der Emmericher Nico Hülkenberg im Renault F1 Team RS19 musste in Shanghai vorzeitig aussteigen. Foto: XPB / James Moy Photography Ltd.

Emmerich Motorsport Formel 1: Zum vierten Mal fällt in der noch jungen Saison ein mit einem Renault-Motor betriebenes Auto wegen Problemen mit der MGU-K aus

Vier Buchstaben bereiten Renault zurzeit ziemliche Kopfschmerzen. Denn die MGU-K ist die große Schwachstelle bei der Antriebseinheit der Franzosen. Die kinetische Motor-Generator-Einheit sorgte unlängst für den Ausfall von Nico Hülkenberg in China.

Beim Großen Preis von Bahrain sorgte ein Problem an der MGU-K nicht nur für den Ausfall des Emmerichers, sondern auch Teamkollege Daniel Ricciardo rollte kurz vor Schluss aus.

Der Kampf um die Vorherrschaft im Mittelfeld ist eng: Alfa Romeo hat ebenfalls zwölf Punkte. Haas und McLaren folgen mit jeweils acht Zählern. Auch Racing Point mit sieben Punkten liegt in Schlagdistanz.

In der Konstrukteurswertung der Formel 1 liegt Renault aktuell mit zwölf Punkten auf dem vierten Rang. Der Abstand auf das drittplatzierte Team, Red Bull Racing Honda, beträgt aber bereits satte 40 Punkte.

Schon beim Saisonauftakt in Melbourne muckte der elektronische Generator im von einem Renault-Motor angetriebenen McLaren von Carlos Sainz. Der Spanier erhielt daraufhin in seinem Auto eine B-Version. Dieser modifizierte Generator wurde in Schanghai dann auch von den beiden Werkspiloten gefahren. „Damit dürfte sich das Thema erledigt haben“, meinte Teamchef Cyril Abiteboul noch vor dem Rennen optimistisch.