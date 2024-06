Erste Offerte wurde ausgeschlagen FC Bologna will offenbar das Angebot für Robin Gosens nachbessern

Ob Robin Gosens auch in der neuen Spielzeit für den Fußball-Bundesligisten Union Berlin kicken wird, ist nach wie vor offen. Zwar hat der Nationalspieler aus Emmerich-Elten bei den Köpenickern noch einen laufenden Vertrag bis 2028, doch der Außenbahnspieler ist ein gefragter Mann. Klar war, dass der FC Bologna den 29-Jährigen verpflichten wollte. Aber die Offerte der Italiener reichte Union nicht. Angeblich will der FC Bologna, der in der kommenden Saison in der Champions League am Ball sein wird, das Angebot nachbessern. Was auch nötig sein wird, denn ein Klub mit großen Namen buhlt auch um Gosens: Benfica Lissabon soll stark an einer Verpflichtung interessiert sein. Der portugiesische Rekordmeister, der vom Deutschen Roger Schmidt trainiert wird, will Gosens auf die iberische Halbinsel locken.