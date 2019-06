Tennis : Tennis: Rotweiss-Damen 40 brillieren

Emmerich Die Atmosphäre war eine ganz besondere, als das Damen-40-Team des TC RW Emmerich am Samstagvormittag gegen den Odenkirchener TC antrat. Kapitänin Katja Meenen hatte im Vorfeld von einem „Showdown“ zwischen dem Klassenprimus und dem ersten Verfolger gesprochen.

Schon die erste Runde der Einzelpartien verlief nach Maß. An zweiter Stelle siegte Ilka Böhning mit 6:4, 6:0. Christina Welmans hatte mit 6:4, 3:6, 10:8 im Match-Tie-Break das bessere Ende für sich. Elisabeth Schneider siegte gegen die Ex-Emmericherin Petra Knoben ebenfalls erst nach drei Sätzen: 3:6, 6:1, 10:5. „Es war kaum damit zu rechnen, dass wir schon so früh deutlich führten“, sagt Meenen. Spitzenspielerin Isabelle Heusinkveld aber startete schwach in ihre Partie.